Coldplay stopt voorlopig met toeren vanwege het klimaat

Coldplay, de Britse band rond Chris Martin, is voorlopig niet van plan om op tournee te gaan met hun nieuwe plaat, die binnenkort uitkomt. De reden: een te grote impact op het klimaat.

Coldplay is voorlopig niet van plan om buiten het Verenigd Koninkrijk op te treden. Dat zegt frontman Chris Martin aan de Britse openbare omroep BBC. De Britse band, die vrijdag hun nieuwe album Everyday life uitbrengt, denk namelijk na over een klimaatneutrale tournee.

‘We nemen momenteel de tijd om te bekijken hoe onze concerttour voordelig voor het klimaat kan zijn’, aldus Martin. ‘We willen dat onze toekomstige tournees een positieve impact hebben.’ De tournee zal alleszins de ‘best mogelijke versie van een tournee zijn wat betreft het klimaat’. ‘We zouden teleurgesteld zijn als die niet koolstofneutraal zijn.’

Martin benadrukt op Twitter wel dat het toeren niet voor eeuwig opgegeven wordt. ‘De komende tijd touren we niet, maar in de toekomst zullen we dat wel nog doen.’ Voorlopig moeten veel fans het stellen met uitgezonden optredens van de band.

Op 25 november treedt de band op in Londen. Coldplay speelt in het Natural History Museum een concert voor het goede doel. Coldplay werd ook bevestigd voor het Global Citizen Festival van volgend jaar, ook om het goede doel te steunen.

Momenteel is de band wel nog in Jordanië om het nieuwe dubbelalbum voor het eerst live te spelen. De band treedt twee keer op: het eerste deel van de plaat, Sunset, begint donderdag tijdens zonsondergang, terwijl het tweede deel Sunrise vrijdag tijdens zonsopgang wordt gespeeld.

De laatste tournee van de Britten was in 2016 en 2017, getiteld A Head Full of Dreams-tournee. Die bestond uit 122 shows op vier continenten.