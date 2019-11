Pairi Daiza installeert grootste drijvende ijspiste van Europa

Dierenpark Pairi Daiza pakt de komende feestdagen uit met een Europese primeur. Vanaf 14 december zullen bezoekers zich kunnen uitleven op de grootste drijvende ijspiste van Europa. Nog een publiekstrekker van formaat: op die dag zullen ook de babypanda’s te zien zijn voor het grote publiek.

Het is voor het eerst sinds de opening van het park dat Pairi Daiza openblijft tijdens de feestdagen. Normaliter last het park een winterstop in. Voor de gelegenheid worden kosten noch moeite gespaard.

De voornaamste attractie is een drijvende ijspiste. Volgens het park bestaat het gevaarte uit honderd procent recycleerbare materialen. 'De piste zal 1.500 vierkante meter groot zijn (50 op 30 meter red.)', zegt de woordvoerder van het park. Momenteel is de piste in aanbouw, op het meer naast het Russische restaurant.

Op 14 december gaat de piste open, en zijn de babypanda’s dus te zien voor het grote publiek.