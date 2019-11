De Planckaerts keren na 10 jaar terug naar tv

Volgend jaar zijn De Planckaerts opnieuw op tv te zien. Oud-wielrenner Eddy Planckaert gaat samen met zijn familie een verwaarloosd Frans kasteel proberen omtoveren tot een mooie chambre d’hôte.

Het is al bijna tien jaar geleden dat de familie Planckaert met hun eigen realityreeks voltallig op tv te zien was. Maar ze komen terug. Dit keer op Eén. In januari starten namelijk de opnames van Château Planckaert.

‘Het is altijd onze droom geweest om ons terug te trekken uit de dagelijkse ratrace. Een reeks tegenslagen zorgde er echter voor dat er niet veel ruimte meer was om te dromen, en een opgroeiend gezin ruk je niet zomaar weg uit hun vertrouwde omgeving. Daarom werden die plannen opgeborgen. Maar tijdens een vakantie in Frankrijk botsten we op een uitgebrand kasteel, en de rest is geschiedenis’, zeggen Eddy en Christa.

Het gaat om een kasteel van Lodewijk XV dat een totaalrenovatie nodig heeft. Door een brand, vier jaar geleden, is het dak volledig weg en werd de binnenkant verwoest.

‘We kijken enorm uit naar de dagen, weken en maanden die we samen mogen doorbrengen in Frankrijk, samen werkend aan één doel. Uiteraard zullen er discussies zijn, tegenslagen en verbouwingsstress... maar onze kracht zit in de familie.’

Die familie bestaat naast Eddy (61) en zijn vrouw Christa (62) uit hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen Francesco en Magali met hun drie kinderen; Stephanie en Christopher met hun vier kinderen, én de 93-jarige Clara, Christa’s moeder.