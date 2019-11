Blijft Roberto Martinez ook na het EK bondscoach? “Geld zal een factor worden omdat ik zal vergelijken met andere jobs”

Deel I van de zoektocht naar een eerste Europese titel zit erop. De Rode Duivels plaatsten zich cum laude voor het EK 2020 met vaak sprankelend voetbal en spraakmakende scores. Maar het belangrijkste moet nog komen, weet ook bondscoach Roberto Martinez. Het hoofdtoernooi zelf maar ook een nieuw contract voor de 46-jarige coach. In een gesprek met Het Laatste Nieuws laat de bondscoach halvelings in zijn kaarten kijken.

Maar eerst het sportieve. Het is Martinez menens België naar een eerste Europese titel te leiden. De eerstvolgende afspraak met de Rode Duivels is pas tijdens de ‘interlandbreak’ eind maart. “In die break willen we maar één oefenwedstrijd spelen. Qatar? Dat zou een interessante tegenstander zijn maar een officieel voorstel is er nog niet.”

Altijd gedreven. Foto: REUTERS

De echte voorbereiding start na het seizoen. Op 26 mei worden de dan al beschikbare Duivels verzameld, vanaf 1 juni begint het echte werk. Met onder anderen een stage én wedstrijd in Noorwegen. “Het is de bedoeling om tijdens die stage twee ‘uitwedstrijden’ te spelen om de spelers te laten wennen aan het feit dat we tijdens het EK ook twee ‘uitwedstrijden’ - Rusland en Denemarken - zullen moeten afwerken. Ik zit verveeld met die realiteit en wij worden op die manier benadeeld ondanks een uitzonderlijke kwalificatie.”

Speelstijl niet verloochenen

Martinez beseft dat hij met de Rode Duivels meerdere opties heeft. Het talent van De Bruyne en Hazard volstaat ruimschoots om het gros van de tegenstanders te domineren maar anderzijds kunnen de Belgen als geen ander op de counter loeren. “Ik zal nooit een compromis maken met als doel te winnen”, wijst Martinez de suggestie op een andere, minder dominante aanpak af. “Je mag nooit verloochenen wie je bent. Hoe dan ook, als we Europees kampioen worden, zal ik door de pers onthaald worden als George Clooney. Als we de finale verliezen, zal ik Quasimodo zijn, de gebochelde klokkenluider van de Notre-Dame.”

Martinez met Kompany. Foto: Photo News

Met wie Martinez naar het EK wil, is uiteraard nog geen uitgemaakte zaak. Maar de blessuregevoelige Vincent Kompany zal een ‘issue’ blijven. “We moeten fair blijven tegenover Vinnie”, vindt Martinez. “Indien hij het komende half jaar niet zijn ritme en speelminuten vindt, zou het unfair zijn om van Kompany te vragen om op een dermate hoog niveau als het EK de ploeg te helpen. Anderzijds, Vincent is uniek. Net zo goed pikt hij straks de draad weer op, speelt hij alles tot aan het EK en is hij opnieuw niet meer weg te denken uit de ploeg. Fellaini? We moeten de beslissing van Marouane (hij stopte als Rode Duivel, red) respecteren. Op het middenveld kan ik vele kanten uit.”

Professionele toekomst

Rest nog één niet onbelangrijk thema: de professionele toekomst van Roberto Martinez zelf. Het contract van de coach loopt na het EK af. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat gaf na de wedstrijd tegen Cyprus al aan dat hij met Martinez wil spreken maar dat ze er hun tijd voor zullen nemen. Een ‘onverwachte’ contractverlenging zoals voor het WK in Rusland nog gebeurde, lijkt geen optie en dat is ook niet wat Martinez verwacht. Geld zal een rol spelen, weet Martinez. “Ik was tot dusver zeer goedkoop. Geld zal een factor worden omdat ik natuurlijk zal vergelijken met andere jobs. Ik ben de voorbije drie jaar bijzonder loyaal geweest aan mijn contract met de federatie: ik ben nooit opgestapt. Nu is het anders: mijn contract loopt af. Dat betekent dat als de federatie wil doorgaan met mij, ik het voorstel zal afwegen tegen andere opportuniteiten, zowel sportief als financieel. Ik zou gek zijn om dat niet te doen.”