Het nagelnieuwe Mercedes-Benz EQ Formula E team beseft dat ze tegen een steile leercurve aankijkt in de elektrische raceklasse. Stoffel Vandoorne trappelt alvast van ongeduld om weer aan het racen te gaan.

Vrijdag maakt Mercedes haar debuut in de Formule E en in het eerste raceweekend staan er meteen twee races gepland want zowel op vrijdag als zaterdag wordt er geraced in Ad Diriyah. Dan zal het meteen duidelijk worden of Mercedes al dan niet haar huiswerk goed gemaakt heeft maar ze beseffen in Stuttgart ook wel dat het niet vanzelf zal komen.



?"Eindelijk is de dag aangebroken waarvoor iedereen in het team zich heeft ingezet", zei teambaas Ian James deze week.



"Onze twee auto's zullen deze week hun debuut maken in competitie. We hebben de afgelopen twaalf maanden hard gewerkt om de best mogelijke afstelling te bedenken en de nodige consistentie te bereiken voor ons racedebuut op Diriyah."



"De seizoensopener is niet het einde van deze reis, maar het begin. We zijn ons bewust van onze status als beginners. We moeten daarom snel leren van de fouten die zich voordoen en ons als team verder ontwikkelen."



"Het zou natuurlijk fantastisch zijn om de twee races ergens in de punten af te ronden", voegde hij eraan toe. "Maar hoe deze eerste race voor ons ook uitpakt, ik wil hier en nu al mijn dankbaarheid uitspreken aan het hele team voor hun onvermoeibare inspanningen."



"Wat ik de afgelopen maanden heb beleefd, is de belichaming van mijn inzet voor het teamwork".



Mercedes rekent op onze landgenoot Stoffel Vandoorne om het FE-verhaal van Mercedes tot een succesverhaal te laten uitgroeien. De Rumbekenaar kan naar eigen zeggen amper wachten om eraan te beginnen.



"Ik kan bijna niet wachten om weer te gaan racen', aldus Vandoorne. "Testen is erg leuk, maar het is goed om terug over te schakelen naar de race modus en te zien waar we staan ten opzichte van de andere teams."



"Het zal niet gemakkelijk zijn, en het is moeilijk om een voorspelling te doen. We moeten gefocust blijven en proberen geen fouten te maken. Als we erin slagen om dat te doen, moeten we een kans hebben op een fatsoenlijk resultaat."



Naast de ervaring van Stoffel Vandoorne zal de huidige kampioen in de F2, Nyck de Vries, te bewonderen zijn in de tweede bolide van het legendarische merk met de ster.



"Ik ben erg enthousiast om voor het eerst met dit team mee te doen in de Formule E en te ontdekken hoe we ons op ons debuut hebben voorbereid", aldus 24-jarige Nederlander.



"Ik heb het gevoel dat we de afgelopen weken als team een goede band hebben opgebouwd. Nu ben ik klaar om weer te racen en het op te nemen tegen onze tegenstanders op het circuit."

