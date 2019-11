Joachim Gérard begint dubbeltoernooi op Masters rolstoeltennis met een zege

Joachim Gérard is woensdag in Orlando (Florida) goed begonnen aan zijn dubbeltoernooi op de Masters rolstoeltennis. Gérard won in zijn eerste duel in groep A, aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson, in twee korte sets (6-0 en 6-1) van de Argentijnen Gustavo Fernandez en Agustin Ledesma.