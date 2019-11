Waarom sommige mannen zich zo bedreigd voelen door Greta Thunberg en Anuna De Wever

Volwassen mannen die op Twitter en Facebook doodsbedreigingen uiten aan het adres van tienermeisjes. Wat zit daarachter?

Journalist Kasper Goethals sprak met verschillende experts over het fenomeen dat veel mannen online hun haat uitspreken tegenover jonge klimaatactivistes als Anuna De Wever en Greta Thunberg. Het blijkt niet iets van deze tijd te zijn: al eeuwenlang roept vrouwelijke boosheid veel weerstand op bij sommige mannen. ‘Het is makkelijker om die meisjes aan te vallen, dan de waarheid in de ogen te kijken.’

