Donald Tusk verkozen tot voorzitter Europese Volkspartij

Op een partijcongres in Zagreb is Donald Tusk woensdagavond verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). De 62-jarige Pool treedt in dienst op 1 december, nadat hij het voorzitterschap van de Europese Raad heeft overgedragen aan de Belgische oud-premier Charles Michel.

Dat Tusk de EVP zou gaan leiden, stond in de sterren geschreven. Hij was de enige kandidaat om de Fransman Joseph Daul op te volgen aan het hoofd van de koepelpartij van Europese christendemocraten en conservatieven. Uiteindelijk sleepte hij in de Kroatische hoofdstad 93 procent van de stemmen in de wacht: hij haalde 491 stemmen, slechts 37 leden stemden tegen.

Tusk was van 2007 tot 2014 premier van Polen. De voorbije vijf jaar fungeerde hij als voorzitter van de Europese Raad, de instelling van de Europese Unie waarin de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten zetelen. Op 1 december wordt hij in die functie opgevolgd door Charles Michel.