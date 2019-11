Racing Genk haalt techniektrainer die De Bruyne en Origi kneedde terug naar Limburg

Racing Genk heeft woensdag de terugkeer van Michel Ribeiro aangekondigd. De bijna 44-jarige Ribeiro was in het verleden veertien jaar lang actief als techniektrainer in de Genkse jeugdacademie en kneedde zo talenten als Kevin De Bruyne, Divock Origi, Leon Bailey en Leandro Trossard. Midden 2017 koos hij voor een avontuur bij Sporting Kansas City in de MLS.

Vanaf de winterstage begin januari voegt hij zich opnieuw bij de staf van de A-kern. “Ribeiro zal instaan voor de individuele ontwikkeling van de jongeren in de selectie en zal een cruciale rol spelen in de brug tussen de jeugdacademie en de A-kern”, liet Genk weten in een persbericht.

“Ik ben KRC Genk dankbaar dat ik de kans krijg om terug te keren naar wat ik altijd als mijn thuis heb beschouwd. Er wacht mij een prachtig sportief project en ik ga er alles aan doen om te helpen onze jonge talenten beter te maken. Ik kijk er enorm naar uit en kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Ook technisch directeur Dimitri de Condé was tevreden Ribeiro opnieuw aan boord te halen. “Michel ademt het DNA van KRC Genk. Hij heeft in het verleden bewezen dat hij voor een grote meerwaarde kan zorgen in de ontwikkeling van jonge talenten. Samen met andere jeugdtrainers heeft hij ruwe diamanten in onze academie geslepen tot internationale toppers. De doorstroming van talenten, zoals de spelers die het nu uitstekend doen in de UEFA Youth League, wordt in de toekomst alleen nog belangrijker.”

Racing Genk stelde dinsdag met de Duitser Hannes Wolf de opvolger van de vorige week ontslagen T1 Felice Mazzu voor. Wolf bracht met Miguel Moreira ook al een nieuwe assistent mee naar Genk.