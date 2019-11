Elektrische bussen De Lijn in Brugge staan al twee jaar stil

In Brugge staan de drie elektrische bussen van De Lijn stil. Ze werden vier jaar geleden aangekocht maar worden al twee jaar niet meer gebruikt omdat hun technologie achterhaald is.

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) bracht onlangs aan het licht dat de aangekochte elektrische bussen van De Lijn in Brugge niet meer reden. De bussen werden vier jaar geleden aangekocht door De Lijn als proefproject, maar rijden ondertussen al twee jaar niet meer.

‘De bussen staan vandaag inderdaad op de stelplaats van De Lijn. Ze moesten te lang opladen via een vloerplaat en waren daarom niet bruikbaar. Ze worden enkel ingezet in noodgevallen’, beaamt burgemeester van Brugge Dirk De fauw. ‘Wij zijn als stad klaar om alle bussen in de binnenstad elektrisch te laten rijden. We wachten enkel nog op De Lijn’, vult De fauw aan.

Wel in Antwerpen en Leuven

Het probleem? De drie bussen in Brugge gebruiken een andere technologie dan de elektrische bussen die zullen worden ingezet bij het proefproject in onder andere Leuven en Antwerpen. ‘De manier van laden van deze bussen is achterhaald. We hebben die bussen aangekocht omdat dat toen een veelbelovende technologie was. Ze laden op via inductie maar volgens de producent zelf is die techniek nu achterhaald. De bussen voor het proefproject in Leuven werken via batterijladen’, klinkt het bij De Lijn.

De bussen zullen niet meer gebruikt worden want de proefprojecten in Leuven en Antwerpen krijgen momenteel voorrang. ‘Het is sowieso de bedoeling dat we tegen 2025 in zeker dertien steden elektrisch rijden aanbieden. De technologie van de drie bussen in Brugge kan eventueel nog aangepast worden’, besluit De Lijn.

En Gent?

Onlangs raakte bekend dat het proefproject met elektrische bussen in Gent genekt wordt door een geldkwestie. De Lijn wilde de prijs niet betalen die Ghelamco vroeg voor een laadpunt op zijn grond. ‘Na tien maanden onderhandelen over de plaatsing van een laadpunt aan de busperrons van het stadion, vroeg Ghelamco plots een veel te hoge vergoeding’, zegt Roger Kesteloot, topman van De Lijn. ‘Daar konden wij onmogelijk op ingaan.’