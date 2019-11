Sven Kramer staat een maand aan de kant met rugproblemen

De Nederlandse topschaatser Sven Kramer zal zich een maand lang niet op de wedstrijdbanen laten zien.

Kramer heeft laten weten wegens rugklachten niet mee te zullen doen aan de wereldbekerwedstrijden van komend weekend in Tomaszow Makowiecki (Polen).

Omdat zijn ploeg Jumbo-Visma daarna op trainingskamp gaat, is hij er volgende maand in Nur-Sultan, het vroegere Astana (6 tot 8 december) en in Nagano (13 tot 15 december) ook niet bij.

In Minsk zette Kramer vorig weekend op de 5000 meter tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd een teleurstellende prestatie neer. Hij werd dertiende, voor het eerst in zijn lange loopbaan buiten de top tien. “Het is enorm balen. Ik moet het accepteren en verleg mijn focus op het herstel van mijn rug en trainen om weer in de juiste vorm te komen”, reageerde hij.

Naar verwachting komt de 33-jarige schaatser weer in actie van 27 tot en met 29 december. In Heerenveen zijn dan Nederlandse afstandskampioenschappen, waar de startbewijzen voor de internationale titeltoernooien moeten worden verdiend.