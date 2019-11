Trump over kroongetuige die historische verklaring aflegde: 'Ik ken deze man niet goed'

Het kabinet van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence ontkent dat EU-ambassadeur Gordon Sondland met Pence sprak over onderzoek naar de Bidens of over het onder druk zetten van de Oekraïense president. Trump zegt dat hij Sondland 'niet goed kent'.

Tijdens een hoorzitting in het kader van het impeachmentonderzoek tegen president Trump heeft EU-ambassadeur Gordon Sondland een historische verklaring afgelegd die bijzonder schadelijk is voor de Amerikaanse president en zijn entourage. Sondland bevestigde niet alleen de ‘quid pro quo’ (voor wat, hoort wat) waarbij Trump Kiev onder druk zette om een onderzoek te starten tegen de Bidens in ruil voor militaire steun, maar benadrukte ook dat die er gekomen in expliciete opdracht van de Amerikaanse president zelf én dat onder meer vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op de hoogte waren.

Sondland, absoluut de sleutelfiguur in deze impeachmentprocedure, verklaarde woensdag dat hij de kwestie ter sprake bracht tijdens een gesprek met Pence in Warschau en dat die noch verrast noch gechoqueerd reageerde. Het kabinet van Pence ontkende nauwelijks een uur later de claim van Sondland. ‘De vicepresident heeft nooit een gesprek gehad met Gordon Sondland over een onderzoek naar de Bidens, over Burisma, of over mogelijke financiële steun aan Oekraïne op basis van een mogelijk onderzoek’, aldus de stafchef. ‘Sondland was nooit alleen met Pence tijdens zijn bezoek aan Polen en in Warschau. Het gesprek dat Sondland aanhaalt, heeft nooit plaatsgevonden.’

Trump

Ook president Trump heeft gereageerd op de historische verklaring van Sondland. Hoewel de president Sondland persoonlijk koos als EU-ambassadeur en hem becomplimenteerde met zijn 'grote kunde' bij zijn aanstelling, beweert hij nu dat hij de kroongetuige nauwelijks kent. 'Ik heb hem niet vaak gesproken', zei Trump aan journalisten bij het Witte Huis. 'Deze man ken ik niet goed.'