Dutordoir: ‘In naam van de klant vraag ik om NMBS en Infrabel niet opnieuw samen te smelten’

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir verzet zich tegen de stemmen die oproepen om spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel opnieuw samen te smelten of onder een holdingstructuur te plaatsen.

‘In naam van de klant vraag ik om NMBS en Infrabel niet opnieuw samen te smelten’, zei Dutordoir tegen de leden van de commissie Mobiliteit in de Kamer woensdag. De vraag om een toenadering tussen NMBS en Infrabel duikt met de regelmaat van de klok op. Aan vakbondszijde bijvoorbeeld, maar onlangs pleitte ook de SP.A om de twee bedrijven weer samen te smelten. De redenering is dat het met de dienstverlening van de ondernemingen alleen maar bergaf is gegaan sinds ze gesplitst werden.

Voor Dutordoir is een vorm van hereniging echter niet aan de orde. ‘Iedereen weet waar wijzigingen in de structuur toe leiden: dat de aandacht gedurende jaren wordt afgeleid van de essentiële zaken’, klonk het in de commissie. ‘Er bestaan vandaag twee volwassen ondernemingen met eenzelfde doel, met name een veilig, duurzaam en zo stipt mogelijk transport organiseren voor mensen en goederen, vandaag en morgen.’

Goede afspraken

Voor de NMBS-ceo komt het er voor beide bedrijven op neer goede afspraken te maken en operationeel samen te werken. En de overheid is verantwoordelijk voor een afgelijnde strategie, via investeringsplannen, beheerscontracten en dergelijke.