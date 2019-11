Duitsland verrast Argentinië in groepsfase Davis Cup

Duitsland heeft woensdag Argentinië geklopt in groep C van de vernieuwde Davis Cup, die deze week in Madrid gespeeld wordt. Duitsland won verrassend genoeg de twee enkelspelen en speelt donderdag tegen Chili om de groepswinst.

Argentinië, dat dinsdag al met 3-0 won van Chili, leek nochtans favoriet met Diego Schwartzman (ATP 14) en Guido Pella (ATP 25) in de rangen. Maar Pella ging met 1-6, 6-3, 6-4 onderuit tegen de Duitse veteraan Philipp Kohlschreiber (ATP 79) en vervolgens ging Jan-Lennard Struff (ATP 35) in twee sets voorbij Schwartzman: 6-3 en 7-6 (10/8) na 1 uur en 51 minuten.

Als Duitsland donderdag wint van Chili, pakt het de eindzege in groep C en wacht in de kwartfinales de winnaar van groep E, met daarin Kazachstan, Groot-Brittannië en Nederland. Ook voor Argentinië is het toernooi nog niet afgelopen, want zij kunnen nog als een van de beste tweedes doorstoten naar de laatste acht.