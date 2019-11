Lizzo, Billie Eilish en Lil Nas X slepen leeuwendeel van Grammy-nominaties in de wacht

Popster Lizzo is in liefst acht categorieën genomineerd voor de Grammy Awards. In haar kielzog volgen Lil Nas X en Billie Eilish met zes nominaties.

Met onder meer nominaties in de categorieën beste lied, beste album, beste popopname, beste r&b-opname en beste nieuwe artiest leidt popster Lizzo, die dit jaar doorbrak dankzij haar monsterhits ‘Juice’ en ‘Truth hurts’ de dans. Onze recensenten op Rock Werchter ondervonden afgelopen zomer al wat haar songs over body positivity en self love, gecombineerd met haar aanstekelijke energie en positiviteit teweegbrachten op de wei.

Billie Eilish, die hits scoorde met ‘Bad guy’ en ‘Bury a friend’, is met haar 17 lentes de jongste artiest die ooit werd genomineerd in de vier topcategorieën van de Grammy’s. Met haar album, ‘When we all fall asleep, where do we go?’, wist de zangeres wereldwijd een gevoelige snaar te raken.

Lil Nas X, die met ‘Old town road’ een recordbrekende oorwurm lanceerde, is net zoals Eilish genomineerd in zes categorieën. De vraag blijft voor hem vooral hoe je dé viral hit van het jaar opvolgt.

De prestigieuze Grammy Awards worden voor de 62ste keer uitgereikt op 26 januari 2020. U kunt de volledige lijst met genomineerden hier bekijken op de website van de Grammy Awards.