In Washington D.C. start de cruciale getuigenis van EU-ambassadeur Gordon Sondland in de impeachmentprocedure tegen president Trump. Volg de hoorzitting hier live.

Gordon Sondland, die door president Donald Trump persoonlijk benoemd werd als EU-ambassadeur en een spilfiguur in diens ‘parallelle diplomatie’ in Oekraïne, getuigt vandaag in Washington D.C. in het kader van het impeachmentonderzoek tegen Trump. Sondland heeft eerder al toegegeven dat Trump Kiev onder druk zette, in ruil voor een uitnodiging in het Witte Huis en het vrijgeven van 392 miljoen dollar aan militaire steun. Trump beweert nu dat hij Sondland ‘amper kende’.

Maar de Democraten roepen een extra getuige op: David Holmes, ambassademedewerker in Kiev. Die zat naast Sondland toen die op 26 juli in een restaurant belde met Trump: hij kon het gesprek woord voor woord volgen, en het was volgens hem zonneklaar dat de twee elkaar zeer goed kenden. Trump zei volgens Holmes letterlijk dat ‘Oekraïne hem niet interesseert, alleen dat onderzoek naar Biden’.