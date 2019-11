Ook dat nog: ‘tijdreiziger’ Greta Thunberg gefotografeerd in 1898

Naast klimaatactiviste is Greta Thunberg blijkbaar ook een tijdreiziger. Of dat is toch wat aanhangers van complottheorieën denken omdat een meisje op een foto uit 1898 als twee druppels water op haar lijkt.

Op de foto uit het archief van de universiteit van Washington in de Verenigde Staten is een jong meisje samen met twee andere kinderen te zien terwijl ze aan het werken is in een goudmijn in Canada. De gelijkenis tussen het meisje uit 1898 en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is moeilijk te ontkennen. Zelfs Thunbergs iconische vlechten zijn aanwezig.

Complotdenkers plaatsten de foto op onlinefora om aan te tonen dat Thunberg deze aardbol rondtrekt met een bijzondere missie. Vervolgens werd de foto opgepikt door verschillende twitteraars. ‘Het zit zo. Ze is een tijdreiziger en ze komt ons waarschuwen voor de toekomst. Het is de enige verklaring’, schreef onder meer de Engelse schrijver J.S. Strange.

Raceboot

Thunberg stak enkele maanden geleden de oceaan over naar Noord-Amerika en verbleef daar om uiteindelijk aanwezig te kunnen zijn op een klimaattop in Chili, maar die werd zopas afgelast. De nieuwe klimaattop zal in Madrid doorgaan. Momenteel steekt de Zweedse klimaatactiviste daarom met een raceboot de oceaan over.

Maandag raakte bekend dat de Belgische activisten van Youth for Climate, Anuna De Wever, haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier, die ook onderweg waren naar Chili, niet meer tijdig in Madrid geraken. Zij sturen enkele andere leden van Youth for Climate om toch vertegenwoordigd te zijn op de klimaattop.