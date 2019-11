Spaanse pers furieus op Gareth Bale die EK-kwalificatie viert met opvallende vlag: “Hij lacht Real uit”

Wales plaatste zich dinsdag voor het EK van volgend jaar, maar speerpunt Gareth Bale zorgde nadien voor de nodige beroering. De aanvaller van Real Madrid poseerde na de kwalificatie met een vlag met de woorden “Wales, golf, Madrid. In die volgorde”. De Madrileense pers neemt Bale daags nadien op de korrel.

Bale is helemaal niet onbesproken bij Real. De Welshman leek afgelopen zomer uit de Spaanse hoofdstad te vertrekken, maar bleef finaal toch. In Madrid slikt hij ook geregeld kritiek. Pedja Mijatovic, in het verleden speler en technisch directeur bij de Spaanse grootmacht, stelde vorige maand nog dat voor Bale Real pas op de derde plaats komt, na de nationale ploeg en golf.

Volgens de Spaanse pers is de boodschap op de vlag dan ook een verwijzing van Bale naar de woorden van Mijatovic. De Welshman krijgt er dan ook flink van langs in sportkrant Marca. “Dit is de zoveelste polemiek met Bale in een hoofdrol”, klinkt het. “De relatie tussen speler en club is helemaal verstoord. Een vertrek in de winter lijkt onvermijdelijk.”

“Bale lacht met deze vlag Real uit”, schrijft ook AS. “De fans van Real gaan dit niet op prijs stellen.”