NMBS wil treinaanbod met nog eens vier procent verhogen

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft de ambitie om het treinaanbod vanaf eind volgend jaar met vier procent te verhogen. Dat staat in het voorstel dat in december zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de maatschappij, zo heeft NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir woensdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.

Het huidige vervoersplan werd eind 2017 ingevoerd. Het treinaanbod verhoogde daardoor met zowat vijf procent. Dat levert momenteel ook extra reizigers op: in 2018 vervoerde de NMBS 243,9 miljoen reizigers op haar binnenlandse treinen. ‘Dat is 8,5 procent meer op vijf jaar tijd’, aldus Dutordoir.

Voor het volgende vervoersplan, dat in december 2020 van kracht zal worden en loopt tot in 2023, stelt de directie dus voor het aanbod met nog eens vier procent te verhogen.

Extra zitplaatsen

De uitbreiding is onder meer mogelijk dankzij de komst van de nieuwe dubbeldekrijtuigen, met extra zitplaatsen. De tests ermee zijn bezig, en in de loop van januari zou een eerste rijtuig in dienst treden, gaf Dutordoir mee. ‘Constructeur Bombardier heeft de serieproductie vanaf maart 2020, met tien rijtuigen per maand, bevestigd.’

De NMBS plaatste de bestelling voor 445 M7-dubbeldekrijtuigen al eind 2015 bij Bombardier. De levering liep meermaals vertraging op.

De M7’s zullen helpen om de gemiddelde leeftijd van de treinvloot gevoelig te verlagen, omdat samen met hun komst het oudste materieel uit dienst zal gaan. Nu is bijna de helft van de treinen meer dan dertig jaar oud, in 2023 zou dat nog maar een vijfde moeten zijn. Daardoor zal de vloot ook betrouwbaarder worden - oudere treinen vallen vaker uit - en het comfort voor de passagiers zal verbeteren omdat meer treinen airco en informatieschermen zullen hebben.