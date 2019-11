Mechelen breidt autoluwe binnenstad uit

Mechelen breidt eind maart 2020 haar autoluw gebied in de binnenstad uit. Ook de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat zullen vanaf dan tussen 11 uur en 18 uur enkel toegankelijk zijn voor vergunninghouders.

Mechelen kent sinds 2012 een autoluw winkelgebied in de binnenstad. Straten zoals Bruul, Frederik de Merodestraat en Grote Markt zijn enkel met de wagen toegankelijk voor vergunningshouders en bewoners. Op 30 maart 2020 wordt de zone uitgebreid met de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

ANPR-camera’s zullen overtreders opsporen en beboeten.

Het stadsbestuur voerde in de aanloop naar de uitbreiding verschillende gesprekken met de betrokken handelaars en bewoners, en ging aan de slag met de feedback die uit die gesprekken naar boven kwam.

‘We merken dat er bij sommige handelaars een bezorgdheid is, omdat we met twee soorten handelaars te maken hebben’, zegt schepen van Economie Greet Geypen (Open VLD). ‘Je hebt zaken die belevingsshoppers aantrekken en zaken die functionele shoppers aantrekken, waar mensen doelgericht naartoe gaan om iets te kopen. We moeten er dus voor zorgen dat elke groep zich kan vinden in de wijzigingen.’

Extra pendelbus

Het uitrijden uit de autoluwe zone kan nog steeds, voor het inrijden is een vergunning nodig. De stad gaat samen met de handelaars van Mechelen MeeMaken een tweede shuttle inzetten die ook de zuidkant van de binnenstad bedient. ‘Voor ons is het vooral belangrijk “hoe geraken klanten aan een handelszaak?” dus door die extra pendelbus wordt aan die vraag een antwoord geboden’, zegt Geert Milis van Mechelen MeeMaken.

Naast de invoering van de grotere autoluwe zone, worden ook twee centrumstraten heraangelegd. De werken starten ten vroegste na het bouwverlof van 2020. ‘We gaan de Adegemstraat vernieuwen, die is dringend aan vernieuwing toe en is helemaal opgebruikt’, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

‘Daarnaast gaan we de Onze-Lieve-Vrouwestraat heraanleggen, zodat ook de belevingswaarde verhoogd wordt en ons kernwinkelgebied aangenamer wordt. Er wordt heel gefaseerd gewerkt, in januari zullen we in samenspraak met handelaars en bewoners de definitieve timing bepalen.’