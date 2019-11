Emilia Clarke: ‘Ik werd onder druk gezet om naaktscènes te doen na Game of thrones’

De Britse actrice Emilia Clarke brak door met haar rol als Daenerys Targaryen in de serie Game of thrones, waarin ze een paar keer naakt verscheen. In de podcast ‘Armchair expert’ zegt ze hoe ze zich daarbij voelde, en welk effect dat heeft gehad.

‘Toen ik het script van Game of thrones las, besefte ik waar het addertje zat’, legt Clarke uit in de podcast Armchair Expert. ‘Maar ik benaderde het als een job. Toen ik de scènes effectief moest spelen, wist ik niet wat ik moest doen of wat van me verwacht werd’, zegt ze. ‘Het eerste seizoen dacht ik dat ik niet waardig was om ook maar iets te eisen of te vragen, dat was heel moeilijk.’

‘Ik weet nu veel beter waar ik me comfortabel bij voel’, zegt Clarke. ‘En ik heb al confrontaties gehad op de set waarbij ik zei “nee, het deken bedekt me”. Toen kreeg ik het antwoord: “Je wil jouw Game of thrones fans toch niet teleurstellen?”, en dan denk ik: Fuck you.’

De samenwerking met tegenspeler Jason Momoa, die haar man Khal Drogo speelt in de serie, was volgens Clarke fantastisch. Hij leerde haar grenzen stellen. ‘Hij beschermde me, en leerde me wat ok was en wat niet’, zegt ze. ‘Tijdens de verkrachtingsscène had hij het moeilijker dan ik, en meermaals zei hij dat ze me een badjas moesten brengen’, zegt ze. ‘Dan riep hij “Haal een badjas, zie je niet dat ze het koud heeft?”.’

Toch heeft ze geen spijt van haar naaktscènes in Game of thrones. ‘Ik had het geluk dat ik beschermd werd door het verhaal’, zegt ze. ‘De verkrachtingsscène was ook nodig om mijn personage te snappen. En toen ik het een tweede keer moest doen, naakt door vuur stappen, was ik volledig meester van de situatie’, aldus Clarke.

Zichzelf googlen zal ze dan weer niet doen. ‘Na het eerste seizoen las ik artikels over hoe dik mijn kont wel niet was, en waarom een meisje zoiets in hemelsnaam zou doen’, zegt ze. Daarom zoekt ze geen informatie meer op over zichzelf. ‘Dat heb ik heel vroeg geleerd.’