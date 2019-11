Belgische IS-weduwen zijn in Turkije aangekomen

IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) zouden erin geslaagd zijn om de grens tussen Syrië en Turkije over te steken. Dat heeft De Standaard uit goede bron vernomen.

Abouallal en schoonzus Wielandt vertrokken in 2013 naar Syrië, samen met hun echtgenoten, die lid waren van Sharia4Belgium. Hun mannen sneuvelden in 2014, toen hun echtgenotes hoogzwanger waren. Onder druk van hun familie keerden de twee naar België terug om te bevallen, maar enkele maanden later trokken ze opnieuw naar Syrië en hertrouwden ze met andere Syriëstrijders.

De twee verbleven de voorbije maanden met hun zes kinderen in het Koerdische kamp Ain Issa, niet zo ver van de Turkse grens. Toen het Turkse leger het gebied binnenviel, zijn Wielandt en Abouallal samen met hun kinderen uit het kamp weggevlucht. Sindsdien zouden ze verbleven hebben in een tent op 100 kilometer van de Turkse grens. Maar nu zouden ze erin geslaagd zijn Turkije te bereiken.

Dat betekent dat het voor hen nu in theorie vrij eenvoudig is om naar ons land te ­komen – eventueel via bijstand van de diplomatieke vertegenwoordiging in Turkije. Tegen Wielandt en Abouallal loopt in elk geval een aanhoudingsbevel. De twee werden door het Antwerpse hof van beroep definitief tot vijf jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische groepering.

Al drie rechtszaken

Voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel vindt op dit eigenste moment de behandeling in kortgeding plaats van de zaak die Wielandt en Abouallal hebben ingesteld tegen de Belgische staat - de derde al. Zij eisen dat ons land hen en hun kinderen terughaalt. Een eerste poging daartoe werd tot in beroep afgewezen, omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in Syrië. Een tweede kortgeding werd onontvankelijk verklaard, omdat de vordering identiek was aan degene die in het eerste kortgeding was afgewezen. Volgens de Belgische staat moet ook dit derde kortgeding onontvankelijk verklaard worden.

Het kortgeding is op dit moment nog niet behandeld door de rechtbank, omdat nog een andere zaak gepleit wordt. Maar allicht is de zaak nu zonder voorwerp, omdat Tatiana en Bouchra in Turkije zouden zijn.