Veganistische klant klaagt Burger King aan

Burger King verkoopt sinds kort plantaardige hamburgers, maar dat die op dezelfde bakplaat zouden worden bereid als de gewone hamburgers, is bij een veganistische klant niet in goede aarde gevallen.

Met de ‘Impossible Whopper’, een vleesloze variant van zijn bekende hamburger, lokt de Amerikaanse fastfoodketen Burger King sinds enkele maanden ook vegetariërs en veganisten naar haar restaurants. Maar een van hen, Phillip Williams, voelt zich gedupeerd na het kopen van zo’n plantaardige hamburger omdat alle hamburgers, vlees of geen vlees, op dezelfde bakplaat worden bereid.

De Amerikaan, die een strikt veganistisch dieet volgt, bestelde in augustus een ‘Impossible Whopper’ (zonder mayonaise, want niet veganistisch) in een vestiging in Atlanta en proefde naar eigen zeggen sporen van vlees. Hij heeft maandag samen met nog anderen een rechtszaak aangespannen tegen de fastfoodketen in de staat Florida, waar de hoofdzetel van de fastfoodketen is gevestigd.

Williams verwijt de fastfoodketen ‘misleidende praktijken’ omdat ze haar klanten niet meedeelt hoe de ‘Impossible Whoppers’ worden bereid. Door dezelfde bakplaat te gebruiken zijn de plantaardige producten volgens hem ‘bezoedeld met bijproducten van vlees’, zo staat te lezen in de gerechtsdocumenten.

Overigens heeft Burger King bij de lancering van de ‘Impossible Whopper’ zelf duidelijk gesteld dat de plantaardige hamburger op exact dezelfde manier zou worden bereid als de originele Whopper, en dus ook dezelfde grill wordt gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk vraagt dat niet te doen. De fastfoodketen wil geen commentaar geven op de rechtszaak.

Overigens verkopen ook de Belgische vestigingen van Burger King sinds vorige week een vegetarisch alternatief, al heeft die hier met ‘Rebel Whopper’ een andere naam gekregen. In de VS werkt Burger King samen met Impossible Foods, in Europa ging de fastfoodketen in zee met de Nederlandse producent De ­Vegeta­rische Slager.