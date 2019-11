15/11/2019

Australië draait overuren voor koala’s

Ze zijn het nationale symbool van Australië én het grootste slachtoffer van de bosbranden: de koala’s. Al 350 dieren stierven in het vuur. In het koalaziekenhuis is het alle hens aan dek. Ook gewone Australiërs ontfermen zich over gewonde dieren, in hun living.