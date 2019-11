Iconische jurk van prinses Diana moet 410.000 euro opbrengen

Een van de meest iconische jurken die prinses Diana uit droeg, wordt geveild. Ze droeg die tijdens een gala-avond in het Witte Huis in 1985. John Travolta vroeg haar toen ten dans.

Prinses Diana was op 9 november 1985 de ster van de avond in het Witte Huis. Ze droeg toen voor het galadiner bij president Ronald Reagan een oogverblindende, diepblauwe fluwelen jurk, gecombineerd met een diamanten halsband met een opvallende ovalen saffier. Dat laatste was een huwelijkscadeau van de Queen.

Die avond werd niet alleen legendarisch dankzij die jurk, maar vooral door de aanwezigheid van Grease-acteur John Travolta en het feit dat hij de prinses vroeg om met hem te dansen. Ze zei toe, maar deed dat met blozende wangen. De foto’s ervan gingen de wereld rond.

In 1997 liet Diana haar favoriete jurk - ze droeg hem bij nog vier andere officiële gelegenheden - veilen en zamelde zo bijna 120.000 euro in voor het onderzoek naar aids. Nu, 22 jaar later, wordt het stuk nog eens geveild en bij Kerry Taylor Auctions verwachten ze dat het dit keer 410.000 euro zal opbrengen.

‘Deze jurk wordt algemeen beschouwd als een van de meest iconische die ze ooit droeg’, zegt Lucy Bishop van het veilinghuis. ‘De foto’s van haar en de knappe John Travolta op de dansvloer waren in die tijd sensationeel en blijven tot op vandaag memorabel.’