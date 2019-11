Staking bij AB InBev: bedrijf ligt 24 uur stil

In alle brouwerijen en depots van AB Inbev in België (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) is een staking uitgebroken. De vakbonden leggen het werk neer na mislukte onderhandelingen over de cao.

Tussen zes u ’s morgens en zes u ’s avonds kan niemand binnen in de gebouwen van AB InBev in België. ‘Tot onze grote spijt wou de directie stappen achteruit zetten in plaats van vooruit’, liet ABBV weten. Daarom werd beslist om een staking uit te roepen, voor alle arbeiders, bedienden en kaderleden. De actie wordt ondersteund door de drie vakbonden.

De vakbonden staken omdat de directie de inkomens- en werkzekerheidsgarantie niet verder wil uitbreiden. Daarnaast worden de lonen volgens de vakbonden niet correct uitbetaald, omdat de loonadministratie werd uitbesteed aan India en dat fout loopt. Ten slotte worden de RSZ-aangiftes niet correct gedaan. 'Dat heeft enorme gevolgen voor de werknemers, want dat betekent dat zij minder pensioen krijgen. We vragen dus dat daar dringend iets aan gebeurt', zegt Kris Vanautgaerden van de christelijke vakbond ACV aan VRT NWS.