Fiscus mag uw data kopiëren

Ambtenaren van de fiscus mogen tijdens een controle­bezoek alle data op uw computer inzien en kopiëren, ook zonder uw toestemming. Dat is geen schending van uw privacy.

Het opmerkelijke arrest dateert van begin oktober en staat deze week in de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit. De zaakvoerder van de onderzochte vennootschap had de BBI-ambtenaren gedagvaard, omdat die tijdens een controlebezoek aan zijn kantoor een kopie hadden gemaakt van de harde schijf op zijn computer. Zonder zijn toestemming. Volgens de BBI is dat toegelaten, omdat de fiscus over een ‘actief zoekrecht’ naar belastingfraude beschikt.

In eerste aanleg had de ondernemer gelijk gekregen, maar de BBI ging in beroep en heeft nu, ruim vier jaar later, alsnog zijn slag thuis­gehaald. Volgens het Brusselse hof van beroep bepaalt de fiscale wetgeving niet dat er voor dit soort controles toestemming moet worden verleend. Daarmee gaat het hof voort op rechtspraak van het Grondwettelijk Hof uit 2017 dat belasting­ambtenaren onaangekondigd op controle mogen in een bedrijfskantoor, en dat ze daarbij alle documenten mogen inzien.