Standard Luik opent een permanent bureau in Shanghai om jong voetbaltalent te ontdekken

Bruno Venanzi, voorzitter van Standard Luik, heeft woensdag in de Chinese metropool Shanghai een nieuw permanent bureau geopend voor zijn voetbalclub. Dat gebeurde in de marge van de economische missie in China, in aanwezigheid van Waals minister Willy Borsus.

De bedoeling van deze Aziatische antenne voor Standard is het ontdekken van jong voetbaltalent te versnellen. Veelbelovende Chinese voetballertjes zouden dan naar Luik kunnen komen om opgeleid te worden. Standard is de eerste Belgische voetbalclub die officieel interesse toont in de Chinese markt en zeker de eerste om er zich te vestigen.

China telt bijna anderhalf miljard inwoners en de Chinese regering heeft voetbal als één van haar prioriteiten gesteld. Op middellange termijn wil het land het WK voetbal organiseren. Met Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) spelen heel wat (voormalige) Rode Duivels bij Chinese clubs. Ook Axel Witsel, nu bij Borussia Dortmund maar eerder bij Tianjin Quanjian, heeft een verleden in China.

En als het spelletje verder aan populariteit wint in China, dan kunnen er zich ook interessante sponsoringopportuniteiten aandienen, klonk het woensdag.