Kris Peeters krijgt politiebewaking

Europees Parlementslid Kris Peeters (CD&V) krijgt politiebewaking. De voormalige vicepremier bevestigt het nieuws, maar wil er verder niets over kwijt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens bronnen zou hij afgelopen weekend bedreigingen ontvangen hebben, maar dat wil het federaal parket niet bevestigen.

In 2018 trok Peeters voor de gemeenteraadsverkiezingen van Ruisbroek, een deelgemeente van fusiegemeenten Puurs-Sint-Amands, naar Antwerpen. Hij daagde er Bart De Wever (N-VA) uit voor het burgemeesterschap. Zijn verhuizing bleek achteraf moeilijk. De kopman ging over de tongen, maar CD&V haalde uiteindelijk nauwelijks 6,8 procent van de stemmen, goed voor amper drie zetels. Toch was Peeters’ persoonlijke resultaat (bijna 11.000 voorkeurstemmen) niet slecht. Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen verhuisde Peeters om familiale redenen terug naar Puurs.