Voor Ferrari draaide de Braziliaanse GP uit op een drama. Beide rijders reden tegen elkaar en crashten, wat resulteerde in een beschamend tafereel en dubbele opgave.

De beelden van Sebastian Vettel en Charles Leclerc die tegen elkaar reden gingen de wereld rond. Het was een erg pijnlijk moment en leidde tot heel wat frustraties maar bij Ferrari proberen ze nu vooral het positieve ervan in te zien.

Veel F1-insiders zeggen dat Ferrari volgend jaar, met Vettel en Leclerc als rijdersduo, met een probleem zit als het voor de titel wil strijden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto is het daar echter niet mee eens.

"Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we met een luxeprobleem zitten. Het zijn allebei zeer goede rijders, " zei Mattia Binotto na de Braziliaanse GP.

"Ze zijn een goede benchmark voor elkaar en we hebben dit seizoen gezien hoe ze elkaar allebei enorm verbeterd hebben."

Binotto is vooral blij dat de beschamende aanrijding tussen Vettel en Leclerc nog dit seizoen plaatsvond. Volgens Binotto biedt dat immers de ruimte om gepast te reageren met het oog op volgend seizoen.

"Ik denk dat het over het algemeen dan ook een luxe is. Wat de aanrijding betreft hebben we het geluk dat dit nog dit seizoen gebeurd is zodat we nu duidelijk kunnen stellen wat er volgend jaar niet mag gebeuren," aldus de Ferrari-teambaas.

"Ik ben dan ook blij dat het dit jaar gebeurd is, we kunnen daardoor duidelijkheid scheppen voor de toekomst."

