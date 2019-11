Amerikaanse Senaat stemt unaniem voor bescherming Hongkongse demonstranten

De Amerikaanse Senaat stemde dinsdag unaniem voor een wet die de mensenrechten in Hongkong beschermt. Daarmee neemt de druk op president Trump toe om een standpunt in te nemen.

Volgens de wet moet Amerikaans Buitenlandminister Mike Pompeo minstens één keer per jaar verzekeren dat Hongkong over voldoende autonomie beschikt om onder speciale voorwaarden handel te kunnen blijven drijven met de Verenigde Staten. De wet voorziet ook sancties tegen ambtenaren die de mensenrechten in Hongkong schenden.

Mike Pompeo toonde zich maandag al bezorgd over de toenemende onrust in Hongkong. Hij riep de Hongkongse overheid op om de vraag van de bevolking ter harte te nemen en maande China aan om zijn belofte na te komen rond het behoud van de vrijheden van de Hongkongs bevolking. Pompeo herhaalde die bezorgdheid dinsdag voor zijn vertrek naar de NAVO in Brussel.

Na de stemming in de Senaat gaat de Hong Kong Human Rights and Democracy Act nu richting Huis van afgevaardigden, dat vorige maand al zijn eigen versie van de regel goedkeurde. De twee kamers zullen tot één tekst moeten komen, die dan aan president Donald Trump wordt voorgelegd.

Voor- en tegenstanders

Het Witte Huis, dat de wet al dan niet zal goedkeuren, reageerde nog niet. Volgens een anonieme Amerikaanse ambtenaar zal de wet waarschijnlijk aanleiding geven tot discussies tussen een groep die vreest op ondermijning van de handelsgesprekken en een groep die de tijd rijp acht om een standpunt rond mensenrechten in te nemen. Wel liet diezelfde bron reeds optekenen dat een unanieme stemming van de Senaat een veto van de president tegen de wet kan bemoeilijken.

President Trump riep China eerder al op om de kwestie Hongkong op een humane manier aan te pakken. Hij waarschuwde ook dat een slechte afloop van de gebeurtenissen de gesprekken over een beëindiging van de handelsoorlog tussen beiden landen kan ondergraven.

Ban op uitvoer van munitie

De Senaat keurde ook een tweede wetsvoorstel goed. Dat verbiedt de uitvoer naar de Hongkongse politie van bepaalde munitie om grote menigten te controleren, zoals traangas, pepper spray, rubberen kogels en stroomstootwapens.

De Chinese ambassade onthield zich van onmiddellijke commentaar.

Omkering van de politieke normaliteit

De stemming van de wet in de Amerikaanse Senaat vond plaats tegen de achtergrond van de gewelddadige repressie van de aanhoudende prodemocratische protesten in Hongkong. De Hongkongse politie tracht die met de harde hand neer te slaan. De harde kern van de demonstranten dreigt voor relschoppen te worden aangeklaagd en riskeert tien jaar cel.

Bovendien wordt de laatste dagen gespeculeert over de afzegging van de nakende districtsverkiezingen door bestuurster Carrie Lam en Peking. ‘Of die (verkiezingen, red.) zondag doorgaan, hangt af van de betogers', liet Lam gisteren weten. 'De overheid zit niet meer aan het stuur: wij zijn niet degenen die geweld gebruiken.’ Nog volgens Lam bedreigt de onrust ‘nu het leven van iedere burger’. Dat zou een excuus kunnen zijn om nog krachtiger bestaande vrijheden in te perken, te beginnen met de stembusgang. In dat geval dreigt voor Hongkong een drastische omkering van de politieke normaliteit.