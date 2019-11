Onze gezondheidszorg zit bij de top. Toch wil deze veteraan haar radicaal veranderen

Als topman van het Riziv bepaalde Ri De Ridder mee het beleid voor de Belgische gezondheidszorg. Nu hij met pensioen is, pleit hij voor een radicale hervorming.

De gezondheidszorg zoals ze nu is, is te duur, te complex en te weinig menselijk. En dat moet anders, vindt De Ridder. Als het aan hem ligt, wordt de zorg lokaal. Gaan we naar een systeem van buurtteams, die allerlei vormen van zorg in de eerste lijn kunnen aanbieden en die zich vooral richten op het voorkomen van problemen. ‘Dat is het systeem dat we nodig hebben.’

