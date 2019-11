Europa eist degelijke begroting van België

De Europese Commissie maakt zich grote zorgen over de ontsporende Belgische begroting. Een nieuwe regering moet het tij zo snel mogelijk keren.

Vandaag krijgt de nieuwbakken minister van Begroting David Clarinval (MR) bij de publieke evaluatie van de begrotingen 2020 door de Europese Commissie te horen dat de Belgische ontwerpbegroting ‘at risk of non-compliance’ is. Dat bevestigen verschillende bronnen aan De Standaard. Dat is de slechtste score denkbaar.

Het verdict komt niet uit de lucht vallen. Eind oktober stuurde de Commissie al een brief aan minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) met de melding dat de begroting voor 2020 weinig voorstelt. De regering in lopende zaken diende dan ook een pro-formabegroting in zonder structurele maatregelen.

Het gevolg daarvan is het structureel begrotingstekort volgens de Commissie volgend jaar stijgt met 0,3 procent van het BBP. En dat terwijl de Commissie verlangt dat het structureel tekort volgend jaar zou dalen met 0,6 procent van het BBP. Met een verwacht nominaal tekort van 2,3 procent zou België samen met Italië, zelfs het grootste begrotingstekort van de eurozone hebben in 2020 (DS 8 november).

Als gevolg daarvan klimt ook de schuldgraad opnieuw tot 100 procent tegen 2021. Ook qua schuldreductie is België volgens de Commissie uit koers.

De Commissie eist een nieuwe, deftige begroting van België. Er is begrip dat het daarvoor wachten is op een nieuwe federale regering. ‘Maar dat is dan wel het eerste werk dat die regering moet doen,’ klinkt het dwingend. De Commissie lijkt zo druk te zetten op de aanslepende federale regeringsvorming.

Veel geduld

De Europese Commissie is dan ook al langer dan vandaag geduldig met België. Het is al de vierde begroting waar ze serieuze bedenkingen bij heeft. De cijfers tonen dat België sinds 2017 geen structurele hervormingen meer heeft doorgevoerd.

Dat het tekort ondertussen oploopt, heeft volgens de Commissie twee grote oorzaken. Aan de inkomstenzijde slaan de taxshift en de daling van de vennootschapsbelasting een gat. Beide maatregelen blijken niet budgetneutraal. Aan de uitgavenzijde lopen de tekorten in de sociale zekerheid zoals bekend snel op door de vergrijzing.