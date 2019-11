Tottenham Hotspur neemt na ruim vijf jaar afscheid van succescoach Mauricio Pochettino

Tottenham heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat het trainer Mauricio Pochettino heeft ontslagen. De Argentijn was meer dan vijf jaar in dienst bij het team van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, en loodste hen vorig seizoen nog naar de finale van de Champions League. Dit seizoen bleven de resultaten echter uit.

“Dit is geen beslissing waar we licht zijn overgegaan”, lichtte voorzitter Daniel Levy toe. “Jammer genoeg waren de resultaten in eigen land op het eind van vorig seizoen en bij de start van het niewe seizoen extreem teleurstellend. Het is onze taak moeilijke beslissingen te nemen, en deze was er zeker een omwille van de memorabele momenten die we met Mauricio beleefd hebben.”

Tottenham werd onder Pochettino een heuse topclub in Engeland. De Argentijn eindigde drie keer in de top drie met de Spurs, en leidde hen vorig seizoen naar de Champions League-finale. Eerder trainde hij Espanyol (2009-2012) en Southampton (2013-2014).