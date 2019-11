Zowat 25 verstekelingen in koelcontainer op vrachtschip gevonden

Op een vrachtschip dat naar Engeland onderweg was, is een groep van zowat 25 verstekelingen aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse politie.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen bij Rotterdam, meldt de NOS.

Allen zijn levend van boord gekomen. Maar over hun gezondheidstoestand is geen verdere informatie beschikbaar. De groep kreeg sowieso 'de eerste medische hulp die zij nodig hebben', aldus de politie. Bij de verstekelingen zou één kind zijn.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zaten de verstekelingen in een koelcontainer. Vermoedelijk kampten ze met onderkoelingsverschijnselen.

De boot Brittania Seaways was volgens Nederlandse media uit Vlaardingen bij Rotterdam vertrokken naar Engeland. Nadat de bemanning de verstekelingen had ontdekt, is de boot teruggekeerd naar de containerterminal in de Vulcaanhaven.

De Brittania Seaways van Deense rederij DFDS vervoert vracht op wielen, zoals auto’s en vrachtwagens.