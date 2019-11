Militair die telefoongesprek van Trump met Oekraïense president volgde: ‘Ongepast’

Alexander Vindman noemt het omstreden telefoongesprek van Trump met de Oekraïense president ‘ongepast’. ‘Ik wist meteen dat ik dit moest melden.’

In de VS zijn enkele belangrijke getuigen aan het woord gekomen in de publieke hoorzittingen van de afzettingsprocedure van president Donald Trump. Alexander Vindman, de hoogste Oekraïne-deskundige in de Nationale Veiligheidsraad, en Jennifer Williams, een medewerkster van vicepresident Mike Pence, luisterden op 25 juli mee toen Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky belde.

Volgens een transcriptie van het telefoongesprek vroeg Trump aan Zelensky ‘ons een dienst te bewijzen’ door onder meer onderzoek te doen naar zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Trump zou 390 miljoen dollar aan militaire hulp afhankelijk hebben gemaakt van de medewerking van de Oekraïense president.

Vindman en Williams getuigden voor de Inlichtingen­commissie van het Huis van Afgevaardigden dat Trumps uitspraken reden tot bezorgdheid waren.

Vindman, een legerofficier in actieve dienst die in uniform verscheen, vond het ongepast dat de president aan een buitenlandse macht een onderzoek vroeg naar een binnenlandse politieke tegenstander. Dat zou de nationale veiligheid van de VS en het beleid tegenover Oekraïne kunnen ondermijnen, zei hij. Hij maakte zijn bezorgdheid over het telefoongesprek meteen over aan ‘de topmensen in de hiërarchie’.

Republikeinen probeerden zijn geloofwaardigheid te ondermijnen. Ze stelden de loyaliteit van de luitenant-kolonel, die in Kiev geboren is en als kind naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, in vraag. Vindman ontkende dat hij zijn loyaliteit bij Oekraïene lag.

Williams noemde het telefoongesprek ongebruikelijk. ‘In tegenstelling tot andere presidentiële telefoongesprekken die ik volgde, werd er ook gesproken over iets dat een binnenlandse politieke kwestie leek’, aldus Williams. Ze zei dat de uitspraken haar ‘politiek van aard’ leken.

Trump verklaarde dat hij de hoorzitting gedeeltelijk heeft gevolgd. 'Wat er bezig is, is een schande en een vernedering voor ons land', zegt hij. 'Ik heb de man nog nooit gezien. (...) De mensen moeten zelf maar hun conclusies trekken.'