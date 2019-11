1,2 ton cocaïne tussen limoenen gevonden in Antwerpse haven

09/11/2019

‘Antwerpen kan de war on drugs nooit winnen’

In Antwerpen werd dit jaar al 41 ton cocaïne onderschept. De haven is dé draai­schijf in de internationale drugstrafiek geworden. Manolo Tersago, chef van de drugssectie van de Antwerpse politie, en Ken Witpas, drugsprocureur, in een zeldzaam gesprek over hun ongelijke strijd tegen de drugsmaffia. ‘Winnen kun je de war on drugs niet, maar je kunt het criminelen wel moeilijk maken.’Mark Eeckhaut, illustraties Rhonald Blommestijn