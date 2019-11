Argentinië heeft dinsdag in groep C van de Davis Cup in Madrid zijn ontmoeting met Chili gewonnen. Na twee enkelspelen keken de Chilenen al tegen een onoverbrugbare 2-0 achterstand aan.

Guido Pella (ATP 25) rekende eerst af met Nicolas Jarry (ATP 77) in twee sets (6-4 en 6-3), waarna Diego Schwartzman (ATP 14) in tweemaal 6-2 tegen Cristian Garin (ATP 33) de klus klaarde. Het dubbelspel (de Argentijnen Maximo Gonzalez en Leonardo Mayer tegen de Chilenen Christian Garin en Nicolas Jarry) tussen beide landen volgt nog en kan in de eindafrekening beslissend blijken, omdat bij gelijke stand sets en games de doorslag geven. Duitsland maakt groep C vol.

De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase met acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelpartij.