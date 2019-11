Wie als burgemeester of schepen een parlementaire uittredingsvergoeding krijgt, kan nu meer verdienen dan een burgemeester die nog effectief werkt in het parlement. Er is een Kamerbrede meerderheid om dat in de toekomst te vermijden.

De Kamer neemt over de kwestie een wetsvoorstel in overweging van Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD). Zo meldt La Libre. ‘Dat is een anomalie die in de vorige bestuursperiode in de werkgroep ...