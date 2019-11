Essentiel Antwerp zet mannenlijn stop

Essentiel Antwerp zal na dit seizoen niet langer mannenkleding verkopen. Het Belgische modelabel wil zich na vijftien jaar opnieuw volledig focussen op de vrouwencollecties.

Essentiel Antwerp, het modelabel van Inge Onsea en Esfan Eghtessadi, lanceerde in 2004 ook een mannenlijn. Maar de collectie voor heren die nu in de winkelrekken hangt, is voorlopig de laatste, zo kondigt het modelabel zelf aan in een persbericht.

‘Onze mannencollectie is sinds de lancering een deel geweest van de identiteit en internationale uitbreiding van het merk. Nu hebben we echter besloten om ons te focussen op onze sterkte, en dus weer de volledige aandacht te vestigen op vrouwenkleding’, klinkt het.

‘Door Essentiel Antwerp te hervormen naar een vrouwenmerk, kan het merk de verdere groei van haar succesvolle vrouwencollectie verzekeren’, klinkt het nog.

De kleding van Essentiel Antwerp wordt wereldwijd verkocht in zo’n 900 verkooppunten. Na eigen winkels in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, China en Zuid-Korea opende het modelabel eerder dit jaar ook een eerste winkel in Londen.