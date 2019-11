Dé winnaar van de nieuwe Michelingids is Jan Tournier (38) van het Lommelse restaurant Cuchara, die als enige chef van één naar twee sterren promoveerde. Zijn geheim? ‘Als het rustig is, ga ik in mijn eentje aan een tafeltje zitten en eet ik het volledige menu’, zei hij op het po­dium. Maar wat als ook zijn personeel zijn voorbeeld zou volgen? Volgens Kamagurka is dat geen al te best idee.