Deze gemeenten hebben nog straten genoemd naar Leopold II en Cyriel Verschaeve

Kortrijk schrapt zowel de Cyriel Verschaevestraat als de Leopold II-laan. In het straatbeeld is geen plaats meer voor een eerbetoon aan deze omstreden figuren. In andere gemeenten is er wél nog een straat naar de collaborateur of de vorst genoemd. Een overzicht.

Cyriel Verschaeve: een doodlopend straatje Het Kortrijk stadsbestuur gunt priester Cyriel Verschaeve geen plaats meer in de Vlaamse canon. De naar hem vernoemde straat in de deelgemeente Marke krijgt een andere naamgever.

De meeste straten en lanen genoemd naar Leopold II bevinden zich in de kustregio en in het Brusselse. De bekendste is wellicht de Leopold II-laan die zich uitstrekt over het grondgebied van Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, boven de gelijknamige tunnel.In De Haan is zowel een Leopold II-laan als het Park Leopold II, dat eveneens een straat is. Brugge heeft ook twee plaatsen naar de vorst genoemd: een laan, en een dam in Zeebrugge.