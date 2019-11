Door undercoveragent opgedoekte cocaïnehandel kost tot tien jaar cel

De correctionele rechtbank van Leuven heeft de vijftien leden van een grote drugsbende dinsdag veroordeeld tot een totale gevangenisstraf van 64,5 jaar. Het kopstuk kreeg tien jaar effectief. De cocaïne- en cannabishandel werd opgerold door een undercoveragent.

De bende voerde vanuit Zuid-Amerika cocaïne in naar de haven van Antwerpen. Daar werd in mei 2018 een lading van 329 kilogram cocaïne aangetroffen. De harddrugs hadden een straatwaarde van 16 miljoen euro.

Diezelfde maand werd in de Vlaams-Brabantse gemeente Tremelo een growshop ontmanteld. Die bood alle ingrediënten voor de opbouw van cannabisplantages. Vanuit de winkel werden onder meer materialen geleverd voor de uitbouw van opgedoekte plantages in Haacht en Herent.

Dirk

Aan de activiteiten van de bende kwam in het voorjaar van 2018 een einde na anderhalf jaar infiltratiewerk van undercoveragent ‘Dirk’. De verdediging had tijdens de behandeling de onontvankelijkheid van het strafdossier ingeroepen en het verhoor van de undercoveragent geëist. De rechtbank had daar geen oren naar.

De drie rechters legden hoge geldboetes op, tot 80.000 euro voor kopstuk Bledar S. die tien jaar cel kreeg. Rachid A., Tarik E.F. en Mounir A. werden veroordeeld tot respectievelijk acht, zeven jaar en zes jaar cel. De illegale vermogensvoordelen werden verbeurdverklaard.

Acht leden van de bende verschenen aangehouden op de zitting en blijven in de cel. Voor vier anderen vroeg het parket de onmiddellijke aanhouding, maar de rechtbank ging daar niet op in.