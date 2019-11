Fier als een gieter stond Aletheia de Guzman, voorzitter van CD&V Pepingen, zaterdagavond aan de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen SK Pepingen-Halle en Zuun. Maar het nagenieten werd al snel overschaduwd door racistische opmerkingen van een clubmedewerker.

‘CD&V had de matchbal geschonken en dus mocht ik de aftrap geven. Ik was al blij dat dit allemaal goed gelukt was, tot ik weer aan de zijlijn kwam. Een medewerker wierp me een misprijzende blik ...