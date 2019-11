Nike ontwikkelt sneaker voor verpleegkundigen en dokters

Lange dagen en talloze kilometers afleggen, voor heel wat verpleegkundigen en dokters is het een dagelijkse realiteit. Daarom heeft Nike een sneaker ontworpen die het leven voor hen een stuk comfortabeler moet maken.

Nike heeft in samenwerking met het OHSU Doernbecher Children’s Hospital in thuisstad Portland de Nike Air Zoom Pulse ontwikkeld. Het gaat om een sneaker 'voor de helden van elke dag' zoals ze het bij de sportgigant omschrijven. En met die helden doelen ze op verpleegkundigen, artsen en andere zorgkundigen die zich inzetten om anderen te helpen.

Uit het onderzoek van Nike blijkt dat de verpleegkundigen van het kinderziekenhuis dagelijks tot zo’n acht kilometer wandelen en bovendien tijdens hun twaalf uur durende shift amper een uur de tijd hebben om eens neer te zitten. Daarom werd een schoen gecreëerd zonder veters die makkelijk aan en af te doen is en bovendien eenvoudig gewassen kan worden. Er werd verder ook gedacht aan een rubberen buitenzool met flexibele tussenzool en stevige, maar comfortabele hiel.

En dan is er nog een leuk pluspunt. De sneaker komt in zes versies die werden ontworpen door enkele patiëntjes van het OHSU Doernbecher Children’s Hospital en alle winst die wordt gemaakt wordt ook opnieuw in het ziekenhuis geïnvesteerd.