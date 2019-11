Het Kortrijk stadsbestuur gunt priester Cyriel Verschaeve geen plaats meer in de Vlaamse canon. De naar hem vernoemde straat in de deelgemeente Marke krijgt een andere naamgever.

Wat de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in 2014 nog uitdrukkelijk uitsloot, is nu toch gebeurd. De gemeenteraad stemde ermee in om de straat in de deelgemeente Marke die vernoemd ...