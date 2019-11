De bouw van het Japans nieuw nationaal stadion in Tokio is voltooid. Dat heeft de Japanse sportraad dinsdag aangekondigd. Volgend jaar speelt het stadion een hoofdrol tijdens de Olympische en Paralympische Spelen.

In 2020 zullen in het olympisch stadion de openings- en slotceremonie van de Spelen plaatsvinden, net als de atletiekcompetities en enkele voetbalwedstrijden. Het eerste sportieve hoogtepunt moet de finale van het nationale voetbalbekertoernooi worden op 1 januari.

In december 2016 startten de bouwwerken, veertien maanden later dan gepland, nadat afstand werd gedaan van het originele ontwerp van de Iraaks-Britse architect Zaha Hadid wegens publieke verontwaardiging over de oplopende kosten. Door de vertraging kon het stadion ter waarde van 150 miljard yen (ongeveer 1,25 miljard euro) geen wedstrijden ontvangen tijdens het voorbije WK rugby in Japan.

De Olympische Spelen vinden volgend jaar plaats van 24 juli tot 9 augustus, gevolgd door de Paralympische Spelen van 25 augustus tot 6 september. Voor de Spelen heeft het stadion een capaciteit van 60.000 plaatsen, nadien zal het stadion 68.000 toeschouwers kunnen ontvangen.