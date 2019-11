De wielerwereld neemt vandaag afscheid van legende Raymond Poulidor, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. De grootvader van Mathieu van der Poel wordt begraven in zijn thuisplaats Saint-Léonard-de-Noblat, een dorpje van circa 4700 inwoners in de buurt van Limoges in centraal Frankrijk. Zoals verwacht tekenden veel grote namen uit de wielerwereld present, zoals huidig Tourbaas Christian Prudhomme en wielericoon Bernard Hinault. Ondanks de koude brengen ook een duizendtal fans een laatste groet aan ‘Poupou’.