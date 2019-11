Terwingen schaart zich achter Joachim Coens

Raf Terwingen, de burgemeester van Maasmechelen en een van de kandidaat-voorzitters voor CD&V die het niet gehaald heeft, schaart zich achter havenbaas Joachim Coens.

‘De partij heeft nu nood aan de rustige vastheid van Joachim Coens’, zegt Raf Terwingen, een van de kandidaat-voorzitters voor CD&V die het gisteren niet haalde.

De burgemeester van Maasmechelen kreeg in de eerste ronde 2.522 stemmen achter zijn naam. Na die eerste ronde hebben de CD&V-leden nu nog de keuze tussen Joachim Coens en Sammy Mahdi. Die laatste werd gisteren trouwens opnieuw gekozen tot jongerenvoorzitter.

‘Hij is de ideale jongerenvoorzitter en moet zijn uitstekende werk daar verderzetten. Mahdi is ook echt iemand die we zo snel mogelijk in het parlement moeten krijgen.’

Op 6 december weten we wie de nieuwe voorzitter van CD&V wordt.