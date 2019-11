Kortrijk maakt komaf met zijn Cyriel Verschaevestraat

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft gisterenavond besloten om de Cyriel Verschaevestraat een andere naam te geven. ‘We komen meer en meer in het reine met het verleden’, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

De Cyriel Verschaevestraat ligt in een rustige woonwijk in deelgemeente Marke . De Felix Timmermansstraat en de Cyriel Buyssestraat liggen niet veraf. Sinds 1968 draagt de straat deze naam. ‘In de tijdsgeest van toen was het vooral een literair eerbetoon’, zegt Hannelore Vanhoenacker. Zij zetelt in de gemeenteraad voor CD&V en diende het voorstel tot afschaffing in.

‘Maar met dank onder meer aan programma’s als Kinderen van het Verzet en Kinderen van de Collaboratie is er sprake van voortschrijdend historisch inzicht. Verschaeve is een collaborateur die tot de dood veroordeeld is.’

In de jaren negentig voerde Philippe De Coene , huidig schepen van Sociale Vooruitgang voor Sp.a, al actie tegen de straatnaam. Maar voor het stadsbestuur was een wijziging nooit een prioriteit de afgelopen jaren.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld): ‘Waarom nu? Er zijn nieuwe debatten, publicaties en tv-programma’s die ons geïnformeerd hebben. We komen meer en meer in het reine met het verleden. Naarmate de tijd vordert kan men er nuchterder naar kijken.’

‘Men beweert dat de naam gegeven is omwille van de literaire talenten van Verschaeve. Dat is niet gepast. Men kan een straatnaam zien als een vorm van eerbetoon. De afschaffing is een juiste beslissing.’

In Lanaken is de Cyriel Verschaevestraat in 2017 veranderd in de Anne Frankstraat. CD&V stelt voor om de Cyriel Verschaevestraat in Marke te veranderen in de Evarist De Geyterstraat, naar een verzetsheld in de Eerste Wereldoorlog.

Op voorstel van de N-VA krijgt ook de Leopold II-laan in deelgemeente Heule een andere naam. Burgemeester Van Quickenborne: ‘Ook daar zien we dat discussie over ons koloniaal verleden nu meer gevoerd wordt.’

De twee straten zijn niet heel groot en er zijn ook geen grote bedrijven gevestigd. De stad belooft alle administratieve ongemakken op zich te nemen. ‘Het principe primeert hier op de administratie’, aldus de burgemeester.

Met de beslissing van Kortrijk zou er in Vlaanderen nog één Cyriel Verschaevestraat overblijven, in Breendonk.